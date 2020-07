Roma: in commissione Urbanistica-Mobilità M5s boccia delibera popolare stazione Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finisce con l'astensione di gran parte dei consiglieri capitolini membri delle commissioni Urbanistica e Mobilità la votazione sul parere della delibera di iniziativa popolare sull'assetto della piazza della stazione Tiburtina. Dopo oltre due ore di confronto a cui hanno preso parte i delegati dei comitati cittadini, e gli assessori di Roma Capitale all'Urbanistica, alla Mobilità e ai Lavori pubblici, Luca Montuori, Pietro Calabrese e Linda Meleo, la decisione è stata rimandata all'Assemblea capitolina con il mancato parere favorevole della commissione. Il progetto presentato dai cittadini, al vaglio da alcuni mesi e che ha già ricevuto il parere contrario da parte degli uffici competenti, prevede un nuovo assetto dell’area in cui il terminal bus, posto attualmente nel piazzale ovest del quartiere, è non solo compreso ma anche essenziale alla riqualificazione. Il progetto, che si estende per circa 4 chilometri, si struttura in una serie di elementi emersi dalle richieste dei cittadini "come la trasformazione delle attuali cinque corsie di tangenziale in un parco lineare, la realizzazione del parco Est, la predisposizione di una pista ciclabile che attraverso la Circonvallazione Nomentana colleghi la pista ciclabile in realizzazione sulla Tiburtina con quella in via di completamento sulla Nomentana, la creazione di una grande piazza pedonale della stazione Tiburtina su largo Mazzoni". (segue) (Rer)