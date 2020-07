Roma: in commissione Urbanistica-Mobilità M5s boccia delibera popolare stazione Tiburtina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla delibera, che ha raccolto 8mila firme, il parere favorevole è arrivato da Pd e Fd'I mentre il Movimento 5 stelle ha optato per l'astensione. "Mi impegno personalmente, e me ne assumo la responsabilità, di arrivare a un progetto che raccolga alcune proposte dei residenti - ha detto Donatella Iorio al termine della seduta - Non posso esprimere un parere contrario perché non voglio buttare via il lavoro e le idee dei cittadini". Per Fd'I: "È stata vergognosamente respinta oggi in commissione congiunta Urbanistica e Mobilità dalla maggioranza 5 Stelle la proposta di iniziativa popolare sull'assetto della piazza della stazione Tiburtina". "Come Fd'I - dichiarano Lavinia Mennuni consigliere di Fratelli d'Italia di Roma Capitale con Andrea de Priamo capogruppo in Campidoglio e Simone Pelosi coordinatore nel II Municipio - abbiamo proposto di effettuare un tavolo tecnico con tutte le parti coinvolte tra cui i proponenti cui va un plauso per lo straordinario lavoro svolto e per avere raccolto l'adesione di 8.000 romani e di due Municipi. È evidente che in base alle più elementari regole democratiche il sindaco Raggi non possa pensare di spazzare via l'opera dell'ingegno di tanti romani che si sono messi a disposizione della collettività producendo un progetto di grande respiro. La stazione Tiburtina diventerà la principale stazione di Roma e quindi d'Italia e deve avere una grande piazza di accoglienza degli utenti oltre a garantire l'intermodalità mantenendo l'autostazione. Purtroppo i paladini della trasparenza hanno calpestato la volontà popolare non approvando in commissione la delibera di iniziativa popolare sottoscritta da ben 8.000 cittadini. Ora la battaglia si sposta in Assemblea capitolina dove Fd'I continuerà a rappresentare con forza le idee e le ragioni dei residenti. Attendiamo pertanto una dimostrazione di attenzione da parte del sindaco Roma: la volontà popolare va rispettata e non calpestata". (Rer)