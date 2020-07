Speciale infrastrutture: De Micheli, sostegno a occupazione, transizione verde, innovazione tecnologica per far ripartire il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno alla ripresa e all'occupazione, transizione verde, innovazione tecnologica e garanzia di continuità per le compagnie e i sistemi aeroportuali sono le basi per ripartenza del settore aereo illustrate dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli nel corso dell'"Aviation Summit". Il vertice in videoconferenza dedicato all'aviazione civile, organizzato dalla Presidenza tedesca dell'Unione Europea, è stato introdotto dal ministro federale dei Trasporti e delle Infrastrutture digitali Andreas Scheuer e ha visto la partecipazione, tra gli altri, della commissaria europea per i Trasporti Adina Valean. Nel suo intervento, De Micheli ha sottolineato che "per un pieno rilancio del trasporto aereo occorre introdurre da subito misure preparatorie alla ripartenza, che tengano conto delle sfide attuali e future del settore". "Per questo abbiamo la necessità di azioni flessibili - ha fatto notare - che la Commissione ha già adottato nella fase più acuta della pandemia soprattutto sul tema degli incentivi, in una logica di trasparenza e di equilibrio. A sostegno anche della transizione verde, quale elemento fondamentale di competitività non solo per le nostre compagnie ma anche per i servizi infrastrutturali dell'aviazione. C'è anche l'esigenza di affrontare in maniera realistica e senza pregiudizi il tema della tassazione una fase di forte crisi del settore". (Res)