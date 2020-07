Speciale infrastrutture: Fico, infrastrutture e servizi garantiscono coesione territoriale, economica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le infrastrutture e i servizi di trasporti sono il sistema circolatorio di un Paese. Ne garantiscono la coesione territoriale ed anche economica e sociale, incidono in misura decisiva sulla qualità della vita di tutti i cittadini, sulla competitività delle imprese, sulla sostenibilità ambientale". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, alla presentazione del Rapporto annuale 2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. "Le competenze attribuite all’Autorità presentano una grande rilevanza. Vanno dalla regolazione del settore alla definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori. Ed è dunque necessario che non soltanto il Parlamento ma tutta l’opinione pubblica siano informati costantemente sul loro esercizio", ha detto Fico. "Ciò tanto più alla luce della emergenza sanitaria che ha colpito in misura fortissima il trasporto, soprattutto di passeggeri, e solleva – nonostante la graduale ripresa – ancora incertezze, condizionando sia le scelte industriali degli operatori sia quelle di mobilità degli utenti", ha dichiarato il presidente della Camera. (Rin)