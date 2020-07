Speciale infrastrutture: Sahel, Afdb, Unhcr e G5 firmano accordo da 20 milioni di dollari per contenere gli effetti del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, inoltre, mira a rafforzare i sistemi alimentare e di nutrizione, in una regione in cui, secondo le stime delle Nazioni Unite, 5,5 milioni di persone sono a rischio di insicurezza alimentare. "Questa operazione rafforzerà le capacità dei paesi del G5 Sahel permettendo loro di sostenere gli sforzi umanitari e lo sviluppo della regione e completare gli interventi intrapresi mediante l'Iniziativa dell'Alleanza Sahel (Sahel Alliance Initiative), nonché di supportare i più vulnerabili", ha dichiarato Khaled Sherif, vicepresidente della Banca per lo sviluppo, l'integrazione e gli affari regionali. "Tramite questo progetto la Banca contribuirà ad attenuare gli effetti socioeconomici dell'impatto della crisi innescata dalla diffusione del Covid-19 nei paesi del G5 Sahel, dove le comunità sono già vulnerabili e colpite da conflitti e assenza di sicurezza", ha aggiunto. In campo sanitario, il progetto supporterà la realizzazione di campagne di sensibilizzazione relative agli effetti del Covid-19, rafforzerà le infrastrutture, la sorveglianza epidemiologica e le attività di gestione dei casi. (segue) (Com)