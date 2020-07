Europa: De Maio (Agenzia Giovani), durante lockdown aumentano proposte progettuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia nazionale per i Giovani ha reso noto in un comunicato i risultati della valutazione del secondo round 2020 dei programmi europei Erasmus+: Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà, finanziando 290 progetti con la somma complessiva di 8.010.211,56 euro che coinvolgeranno 8553 ragazzi under30. Nel dettaglio "sono stati impegnati fondi per 2.854.206,00 euro per 140 progetti Erasmus+, sul totale di 514 presentati, con un tasso di approvazione e finanziamento superiore al 27% delle proposte pervenute, coinvolgendo 7262 ragazzi di cui 400 con bisogni speciali e 2574 con minori opportunità. Tra i temi trattati i più frequenti sono partecipazione giovanile (14%), Inclusione ed equità (12%), creatività e cultura (9%), ambiente e cambiamento climatico (7%), cittadinanza responsabile e partecipazione civica (6%), e cittadinanza europea (6%). Dal punto di vista geografico rispetto ai 140 progetti approvati il 46% dei progetti si svolgerà nel Sud e nelle isole, il 32% nel Nord e il 21% nel Centro Italia". (segue) (Ren)