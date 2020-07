Europa: De Maio (Agenzia Giovani), durante lockdown aumentano proposte progettuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Per il Corpo Europeo di Solidarietà, invece, verranno impegnati 5.156.005,56 euro che andranno ai 150 progetti approvati, sui 230 ricevuti, divisi tra azioni di volontariato, partenariati, tirocinio e lavoro, e solidarietà che coinvolgeranno 1291 ragazzi di cui 339 con minori opportunità. Tra le 140 associazioni che verranno coinvolte ben 57 accedono per la prima volta al programma europeo. Le regioni più coinvolte sono la Lombardia (con 21 progetti), la Puglia (19), il Veneto (17), la Sicilia (16), il Lazio e l'Emilia Romagna (12)". Il direttore Domenico De Maio ha spiegato: "In occasione della pandemia il numero delle proposte progettuali pervenute è fortemente aumentato rispetto al trend delle scadenze precedenti. Tutto ciò sta a significare che il lockdown è stato vissuto da loro con resilienza e la necessità di un ritorno alla normalità. Un segnale che fa ben sperare per il prossimo futuro, perché saranno proprio gli impulsi dei giovani a dare nuova linfa alla mobilità tra stati europei". (Ren)