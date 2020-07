Maltempo: Amsa, squadre impegnate nel ripristino di strade e sottopassi allagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ore del mattino Amsa è impegnata nelle operazioni di ripristino della viabilità di strade e sottopassi e di disostruzione dei pozzetti, a seguito del violento nubifragio che ha colpito Milano alle prime luci dell’alba e della conseguente esondazione del Seveso. Gli interventi riguardano principalmente le vie e le piazze dei quartieri di Niguarda e Isola. Sono attualmente in campo per le attività di emergenza 6 squadre con l’ausilio di idrovore, automezzi spurgopozzetti e autospazzatrici. Parallelamente agli interventi di emergenza per liberare le aree maggiormente interessatedall’esondazione, sono iniziate le operazioni di pulizia e rimozione di fango e detriti. (com)