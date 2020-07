Infrastrutture: Calandrini (Fd’I), bene nomina commissari per Roma-Latina e Cisterna-Valmontone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini afferma: "Apprendo con piacere che entro settembre sarà nominato un commissario per la realizzazione della Roma-Latina e della Cisterna-Valmontone. Mi auguro che questo voglia dire che presto potremo assistere all'apertura dei cantieri. Non vorrei che gli annunci di oggi del ministro De Micheli e del presidente Zingaretti siano parole destinate ad essere scritte in un libro dei sogni. Auspico, infine - aggiunge -, che l'arrivo del commissario possa fare chiarezza sui progetti destinati a vedere la luce. Non vorrei che si possa concretizzare l'ipotesi di smembrare la Roma-Latina e di vedere realizzato un compromesso al ribasso di cui il territorio della provincia di Latina rischia di beneficiare a metà". (com)