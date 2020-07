Speciale infrastrutture: De Micheli, entro 28 luglio rispristinata normale viabilità in Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro il prossimo 28 luglio saranno completate le verifiche e gli interventi e ripristinate le normali condizioni di viabilità". Lo ha affermato il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sulla situazione della viabilità stradale e autostradale in Liguria. Nel suo intervento il ministro ha confermato che nelle ultime settimane "si sono verificati gravi disagi per l’utenza e lunghe attese per effettuare gli spostamenti sulla rete stradale ligure. Ritengo però che non possa essere messa in discussione che la sicurezza delle infrastrutture costituisca un presupposto imprescindibile per garantire l’effettività del diritto costituzionale alla mobilità", ha aggiunto ricordando che "nello scorso mese di gennaio, Aspi ha presentato un programma di ispezioni delle gallerie esistenti lungo tutte le tratte da essa gestite e da attuare nel corso dell’anno 2020. Aspi, inoltre, ha proceduto ad una riprogrammazione delle attività, prevedendo anche lo smontaggio degli elementi contenuti nelle gallerie, le onduline. Tale attività -ha aggiunto il ministro - ha determinato la chiusura temporanea di talune gallerie per l’effettuazione degli interventi di riparazione. Al fine di ridurre i disagi per l’utenza derivanti dall’attività ispettiva, il Ministero ha immediatamente avviato costanti interlocuzioni per individuare, anche d’intesa con la Regione Liguria e gli enti locali, le modalità ottimali di espletamento della stessa", ha concluso. (Rin)