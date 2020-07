Speciale infrastrutture: Lazio, Consiglio regionale approva legge su piccoli Comuni, 4,4 milioni per valorizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera De Vito ha ricordato che "i 254 piccoli comuni del Lazio rappresentano oltre il 67 per cento del totale (378 comuni), ma a causa del fenomeno dello spopolamento oggi rappresentano solo l'8 per cento della popolazione totale della nostra regione. Eppure – ha proseguito De Vito - custodiscono la maggior parte dei tesori e delle tradizioni del nostro Paese, sono un riferimento geografico per molti prodotti tipici, sono intrisi di storia e di cultura e non solo. Anche durante l'emergenza Covid i piccoli comuni hanno dimostrato l'alto livello di qualità della vita al loro interno. Questa legge, che li va a sostenere, tutelare e valorizzare è, pertanto, fondamentale per gli amministratori locali che la stanno aspettando da quasi vent'anni". In Aula presente l'assessore agli Enti locali, Alessandra Troncarelli, mentre in dichiarazione di voto, hanno annunciato l'astensione dei rispettivi gruppi i consiglieri Fabrizio Ghera (Fd'I), Giuseppe Simeone (FI), Pasquale Ciacciarelli (Lega) i quali, pur manifestando apprezzamento per le finalità della legge, hanno lamentato l'esiguità delle risorse messe in campo. Per la maggioranza ha preso la parola Rodolfo Lena (Pd). Inoltre, poco prima del voto finale, il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno della consigliera Marta Bonafoni (Lista Zingaretti) che impegna la Giunta ad adottare entro 180 giorni un apposito piano regionale per garantire la copertura della rete di telefonia mobile e l'estensione delle infrastrutture di accesso a internet a banda larga e ultra larga nelle aree interne, al fine di ridurre il digital divide nel territorio regionale. (Com)