Speciale energia: Regno Unito, Centrica vende attività Usa a Nrg Energy per 3,09 miliardi di euro

- Il gruppo energetico britannico Centrica, del quale fa parte British Gas, ha deciso di vendere le sue attività statunitensi a Nrg Energy per 3,09 miliardi di euro. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". Centrica intende così ridurre il suo debito e salvare il sistema pensionistico dei suoi impiegati. La decisione pone di fatto un termine alle ambizioni internazionali del gruppo britannico. L'amministratore delegato Chris O'Shea ha detto che la vendita delle attività statunitensi di Direct Energy "fa parte della strategia della società per diventare un'attività più semplice e più snella". O'Shea ha detto che il gruppo energetico si concentrerà anche sul rafforzamento del proprio bilancio e sulla riduzione della volatilità dei guadagni. (Rel)