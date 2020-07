Speciale energia: ambasciatore Indonesia a Mosca, aziende russe interessate a trasferimento capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende russe hanno espresso interesse per i piani relativi allo spostamento della capitale dell'Indonesia nella provincia di Kalimantan. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" l'ambasciatore del paese asiatico nella Federazione Russa, Mohamad Vahid Supriyadi. Lo scorso agosto le autorità indonesiane hanno annunciato l'intenzione di spostare la capitale da Giacarta in una nuova sede. I primi edifici della nuova città - il palazzo presidenziale e il complesso del parlamento - dovrebbero essere completati entro il 2024. "C'è anche un interesse da parte russa nel partecipare alla creazione della nuova capitale nel Kalimantan, ad esempio, in quelle aree in cui la Russia è piuttosto avanzata: Ict ed energia", ha dichiarato Supriyadi, osservando l'esperienza dei russi nella costruzione delle cosiddette "città intelligenti". La scorsa settimana, l'ambasciatore russo in Indonesia Ljudmila Vorobyova ha dichiarato a "Ria Novosti" che le società russe stanno aprendo buone opportunità di cooperazione con l'Indonesia in relazione ai suoi piani di trasferimento della capitale. (Rum)