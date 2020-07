Speciale energia: ministro Tunisia, entro il 2030 il 30 per cento della produzione elettrica da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia il ministero dell'Energia, delle Miniere e della Transizione energetica conta di aumentare il contributo delle fonti rinnovabili al 30 per cento della produzione nazionale di elettricità entro il 2030. Lo ha dichiarato il ministro Mongi Marzouk durante un evento organizzato dall'Agence nationale pour la maitrise de l'energie (Anme) sulla riforma del settore energetico in Tunisia. Marzouk ha affermato che la riuscita delle transizione energetica dipende dalla qualità della rete di distribuzione dell'elettricità, dello sviluppo del collegamento interregionale e dell'adozione di generatori termici maggiormente flessibili al fine di raggiungere l'equilibrio tra generazione e consumo. Secondo il ministro, il deficit energetico si è aggravato tra il 2010 e il 2019, passando dal 10 al 55 per cento, con una previsione dell'85 per cento nel 2030. Marzouk ha ammesso che la realizzazione di un tale tasso di contributo delle energie rinnovabili entro il 2030 non è semplice, ma il lancio dei progetti di concessione per centrali solari da 500 megawatt attualmente in corso di elaborazione lo renderebbe possibile. "In materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili la Tunisia occupa il 19mo posto al mondo", ha affermato Marzouk, che ha concluso richiamando l'importanza del miglioramento della sicurezza energetica, della protezione dell'ambiente, della lotta contro le emissioni derivanti da energie fossili e il controllo dei costi di produzione. (Tut)