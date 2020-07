Roma: assessore al Personale, lavoro rigenerazione abbraccia anche Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro di rigenerazione di Roma Capitale "abbraccia con forza anche Ama". Lo dice l'assessore al Personale Antonio De Santis. "La Giunta capitolina ha approvato il piano assunzionale per l'azienda, che prevede 338 nuove assunzioni di operatori. Nella procedura concorsuale -continua De Santis - che verrà attivata dall'azienda è stabilito un criterio preferenziale per chi ha acquisito competenze ed esperienze specifiche nei servizi di igiene urbana o per chi ha già lavorato per le aziende di Roma Capitale. L'avvio delle procedure di reclutamento del personale dovrebbe quindi consentire di assorbire il maggior numero possibile di lavoratori attualmente impegnati negli appalti per la raccolta dei rifiuti, in particolare nel servizio rivolto alle utenze non domestiche. Competenze e merito al centro per rafforzare Ama e rinvigorire i servizi a beneficio dei cittadini. Questa la road map che stiamo seguendo, a partire da un'effettiva valorizzazione del lavoro".(Com)