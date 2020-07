Francia: Agenzia regionale sanità, in Nuova Aquitania aumentano i contagi di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione della Nuova Aquitania, nell'area orientale della Francia, il coronavirus "guadagna terreno" soprattutto nella fascia di età compresa tra a 15 e i 44 anni. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della Sanità (Ars) in un comunicato, dove si sottolinea l'evoluzione "della situazione preoccupante che testimonia la circolazione attiva del virus". Nella ragione si registrano 13 focolai, di cui sei a Bordeaux. Il tasso di incidenza in questa parte della popolazione "è passato da 1,1 a inizio giugno a 4,1 la settimana del 13-18 luglio (contro il 2,6 tra chi ha 75 anni e più)", si legge nella nota. L'Ars lancia poi un appello affinché i gesti barriera continuino ad essere rispettati dalla popolazione, "soprattutto in occasione della partecipazione a serate ed eventi collettivi e festivi, più propizi a questo calo della vigilanza".(Frp)