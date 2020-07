Lazio: Giannini (Lega), Zingaretti inadeguato a occuparsi di grandi opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mascherine fantasma, Palazzi d'oro, Dirigenti abusivi: il governatore Zingaretti ha dimostrato fino a oggi di essere un amministratore del tutto inadeguato che alla fine scarica sulla collettività i suoi flop. Uno così non può nemmeno avvicinarsi alle grandi opere". È quanto sostiene, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Alla Regione Lazio - prosegue ancora l'esponente leghista - insiste da tempo una gigantesca questione morale. Zingaretti venga in Aula a riferire sulle ambigue vicende che caratterizzano la sua esperienza alla guida della Regione. Ancora stiamo aspettando che ci spieghi i suoi rapporti con Palamara&co". (Com)