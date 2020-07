Auto: Fiom, aprire tavolo con governo, imprese e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza Covid-19 ha acceso i riflettori su "una crisi che era già presente da ormai più di 10 anni, la crisi dell'automotive con ricadute occupazionali e produttive". Lo dichiarano Mariano Carboni, della Fiom-Cgil nazionale e Giorgia Calamita, della Fiom-Cgil Basilicata. "Fca ha perdite produttive maggiori rispetto le case dell'auto internazionali ed europee, vecchi sono i modelli e la motoristica - spiegano -. Nell'area industriale dello stabilimento Fca di Melfi su tutta la componentistica già dal 2017 si fa ricorso all'utilizzo degli ammortizzatori sociali al 50 per cento (Cigo, Cds) oggi 100 per cento (Cigo Covid-19) per un totale di 19 mesi nell'ultimo quinquennio con ricadute pesantissime su condizioni di lavoro, salario e occupazione. Circa 1500 lavoratori sono con il contratto di somministrazione e non hanno avuto il rinnovo, i 20 turni in realtà non sono quasi mai fatti. (segue) (com)