Auto: Fiom, aprire tavolo con governo, imprese e sindacati (2)

- "L'impegno dei delegati e della Fiom-Cgil a tutti i livelli nella fase della pandemia - spiegano - è stato straordinario, nel fermare le produzioni per mettere in sicurezza i lavoratori con gli accordi sui protocolli anti Covid-19. È necessario aprire un tavolo tra governo, imprese e sindacato per decidere insieme la strategia centrale nel settore automotive. Il governo deve creare le condizioni politiche affinché la trasformazione della viabilità nel paese deve avvenire con piani industriali che creano produzioni ecosostenibili, che mette insieme le azioni per il blocco dei licenziamenti, degli ammortizzatori, innovazione e ricerca. Aumentare gli ammortizzatori sociali chiedendo impegni industriali e occupazionali nel nostro paese. Aprire realmente il confronto sul Ccnl per rimettere al centro la qualità del lavoro migliorando i ritmi, le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori in fabbrica e riduzione dell'orario di lavoro, aumentare i salari e far ripartire l'economia. Far ripartire la contrattazione aziendale, contrattare con le imprese le condizioni di lavoro, salario, occupazione, salute e sicurezza, bisogna aprire il confronto con le aziende dell'indotto di Fca Melfi e della logistica. A settembre partirà una campagna di assemblee tra i lavoratori". (com)