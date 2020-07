Bologna: aggredisce la moglie, arrestato 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Stazione di Crevalcore (Bo) hanno arrestato un quarantenne marocchino per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E’ successo ieri pomeriggio in Provincia di Bologna, quando la moglie del soggetto, trentottenne marocchina, è fuggita da casa con la figlia minorenne e si è rifugiata dai carabinieri di Crevalcore (Bo), "chiedendo aiuto perché il marito l’aveva picchiata". Accompagnata in una struttura sanitaria, la donna è stata medicata e dimessa con una prognosi di sette giorni per guarire le ferite che l’uomo le aveva provocato durante l’aggressione. Ricostruendo i fatti, i militari hanno scoperto che l'uomo aveva aggredito la moglie perché questa, trovandosi in cucina a preparare del pane casalingo per la famiglia, non gli aveva dato l'attenzione reputata sufficiente. Il quarantenne, secondo quanto fatto sapere dai militari era già sottoposto alla detenzione domiciliare per un tentato omicidio che aveva commesso tre anni fa, quando avrebbe accoltellato il cognato durante una lite avvenuta a Cavalcaselle (Vr). Il quarantenne è stato arrestato e tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Ren)