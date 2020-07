Sanità: Cgil Roma, martedì diretta Facebook su futuro incerto per ospedale Forlanini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Cgil di Roma e del Lazio il futuro dell'ex ospedale Forlanini rimane incerto. "La struttura, un complesso di 280mila metri quadrati con planimetria a ferro di cavallo, unica in Italia - si legge in una nota del sindacato-, rappresenta un'enorme ricchezza per la Regione e per la Capitale, così come il suo parco e le sue pertinenze. Il percorso partecipato, condiviso dal sindacato e dai comitati di cittadini, sul progetto di riqualificazione urbanistica, uno dei più importanti degli ultimi decenni, - continua la nota - è stato interrotto e la Regione non ha ancora convocato il tavolo di confronto in più occasioni sollecitato dalla Cgil. Una questione complessa e delicata cui la Cgil di Roma e del Lazio, insieme allo Spi e alla Fp, ha deciso di dedicare una diretta Facebook martedì 28 luglio, a partire dalle ore 16.30. Con il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola si confronteranno il professor Massimo Martelli, chirurgo, Rino Giuliani, del dipartimento Welfare Spi Cgil Roma e Lazio e il dottor Luigi Macchitella, ex direttore generale San Camillo Forlanini. A coordinare il dibattito la segretaria generale dello Spi Cgil di Roma e del Lazio Alessandra Romano e il segretario generale della Fp Cgil di Roma e del Lazio Giancarlo Cenciarelli". (Com)