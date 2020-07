Roma: Zaghis (Ama), piano assunzioni primo passo per rilancio dell'azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione da parte della giunta del piano assunzioni 2020 di Ama è il primo passo per il concreto rilancio della più grande azienda di gestione dei rifiuti e dei servizi ambientali d'Italia, il tutto all'interno di un processo di rilancio previsto con il piano di risanamento richiesto da Roma Capitale con la delibera 106 del 9 giugno 2020". Lo dichiara in una nota l'amministratore unico di Ama spa Stefano Zaghis. "Dopo oltre 7 anni di blocco del turn over, che ha comportato un saldo negativo di oltre 700 unità tra i lavoratori e il progressivo invecchiamento del corpo addetti ai servizi, potranno per la prima volta essere almeno in parte reintegrate maestranze utili per ridare slancio alle attività territoriali e così arriveranno operatori ecologici, meccanici e operatori per gli impianti di trattamento in più a presidio dei servizi di igiene urbana, a beneficio di tutti gli utenti e dei cittadini romani; inoltre saranno assunti anche operatori cimiteriali per migliorare i servizi funebri". (segue) (Com)