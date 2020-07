Roma: Zaghis (Ama), piano assunzioni primo passo per rilancio dell'azienda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le scelte fatte nel periodo di Parentopoli, oltre un decennio fa, hanno pesantemente condizionato qualsiasi possibilità, fino ad oggi, di reinvestire sul capitale umano di questa azienda strategica per la città - continua l'amministratore unico di Ama -. Lo squilibrio relativo al costo del personale, frutto di scelte che prescindevano dalle puntuali necessità industriali dell'azienda, è stato finalmente superato, anche in virtù, pur a fronte di una continua riduzione del personale, della progressiva razionalizzazione dell'utilizzo del lavoro in orario straordinario. Ringrazio il sindaco di Roma, Virginia Raggi, per aver tenuto fede agli impegni assunti con questa azienda dal mio arrivo, e le organizzazioni sindacali per il costruttivo confronto. Da parte di Ama c'è l'impegno costante nel migliorare il servizio alla cittadinanza", ha concluso Stefano Zaghis. (Com)