Lavoro: sindaco Sala, ho accompagnato Aboubakar Soumahoro da Lamorgese, con lui nella battaglia per gli invisibili

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un messaggio su Facebook ha dichiarato: “Oggi ho accompagnato Aboubakar Soumahoro dal ministro dell’Interno Lamorgese. Aboubakar si batte per i cosiddetti ‘invisibili’ e io sono con lui, per quanto posso. L’emergenza sanitaria riguarda anche loro e bisogna agire con tempestività”. “Pensatela come volete - ha concluso il primo cittadino - ma qui si parla di uomini e donne spesso abbandonati a se stessi”. (Rin)