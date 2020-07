Autostrade: Gelmini (FI), su Aspi rischio guerra carte bollate a livello comunitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "la singolare presa di posizione di palazzo Chigi su Autostrade rischia di scatenare una guerra di carte bollate a livello comunitario e, cosa ancor più grave, rischia di avere un effetto agghiacciante sugli investimenti internazionali in Italia. Il 'Financial times'", continua la parlamentare in una nota, "ha rivelato che tre hedge fund - Tci, King street capital management e Farallon capital management - intendono presentare a Bruxelles un ricorso contro la decisione del governo italiano di costringere la famiglia Benetton a rinunciare al controllo di Aspi (Autostrade per l'Italia). I fondi hanno invitato la Commissione Ue ad aprire una procedura di infrazione contro l'Italia, un danno di immagine gravissimo per il nostro Paese. L’esecutivo Conte - conclude Gelmini - sarà in grado di difendere le proprie azioni a livello europeo?". (Com)