Infrastrutture: Patanè (Pd), grazie al governo per la rivoluzione nel Lazio

- "La portata degli interventi presentati questa mattina dal presidente Nicola Zingaretti e dal ministro Paola De Micheli, darà vita ad una vera e propria rivoluzione per il sistema trasportistico del Lazio e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini". Lo dichiara in un comunicato Eugenio Patanè, presidente della commissione Lavori pubblici, mobilità e trasporti alla Pisana. "Nel decreto semplificazioni è contenuto il finanziamento di opere, per le quali ci battiamo da tempo, dall'importanza strategica: dall'anello ferroviario di Roma, alla Cisterna-Valmontone passando per la Roma-Latina, la chiusura della Orte-Civitavecchia, il collegamento ferrovario Roma-Pescara, il potenziamento della Salaria a quattro corsie, il completamento del collegamento stradale A12 Tarquinia-San Pietro in Palazzi e il potenziamento della A24 e A25 Roma-L'Aquila e Roma-Pescara. Questi sono soltanto alcuni, tra i primi, interventi previsti a cui ne faranno seguito altri. Per il nostro il territorio, rilevante è anche la realizzazione di una nuova condotta nel tratto superiore dell'Acquedotto del Peschiera, in sostituzione della vecchia". "Con il completamento di queste opere in tempi certi i cittadini romani e laziali - conclude Patanè - potranno usufruire a breve di infrastrutture in grado di migliorare la loro qualità della vita, perché potranno raggiungere le principali arterie in meno di un'ora, e l'intero sistema trasportistico del territorio. Un ringraziamento va al ministro Paola De Micheli e al governo italiano che, ancora una volta, hanno dimostrato grande attenzione per il Lazio commissariando opere grazie alle quali sarà possibile, inoltre, aprire cantieri e creare occupazione in un momento di grave crisi economica".(Com)