Autostrade: "Financial Times", fondo Tci ricorrerà a Corte Ue contro estromissione Benetton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo d’investimento britannico Tci intende presentare un ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia europea contro la decisione del governo italiano di estromettere la famiglia Benetton dal controllo di Autostrade. È quanto si legge sul “Financial Times”. Christopher Hohn, fondatore e capo del Tci, ha dichiarato che la decisione presa dal “governo italiano è illegale” e che avrà riflessi molto negativi per tutti gli investimenti stranieri in Italia. Per questo motivo, Hohn ha invitato la Commissione europea ad avviare una procedura d’infrazione contro l'Italia. Tci possiede l’1 per cento di Atlantia e avrebbe preparato 12 pagine di dossier che intende inviare al commissario Ue per la Concorrenza, Margrethe Vestager. Secondo il fondo d’investimento, il governo avrebbe violato almeno otto principi del diritto comunitario. Al fianco di Tci ci sarebbero anche King Street Capital Management e Farallon Capital Management, altri due fondi che detengono, rispettivamente, l’1 e il 2 per cento di Atlantia, e tre fondi statunitensi. (Rel)