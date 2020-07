Rieti: mamma e figlio neonato finiscono fuoristrada, per loro lievi ferite e paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mamma e il suo bambino di pochi mesi sono stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Rieti in località Chiesa Nuova. Sono ancora al vaglio le cause dell’incidente che ha visto l’auto guidata dalla donna scivolare in una cunetta dopo aver divelto il guard-rail. Sul posto i vigili del fuoco di Rieti che hanno portato in salvo la donna ed il neonato affidandoli agli operatori del 118. Per loro ferite lievi e solo tanta paura.(Rer)