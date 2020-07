Turchia: Erdogan, 350 mila persone alla preghiera per l'inaugurazione di Santa Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla preghiera per l'inaugurazione della moschea di Santa Sofia a Istanbul hanno partecipato 350 mila persone. Lo ha affermato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, come riferisce l'agenzia di stampa governativa "Anadolu". Il capo dello Stato ha affermato che "ora questo luogo è ritornato alle origini, la mosche è tornata a esserlo. Ora spero continui a fungere da moschea per tutti i fedeli (...) e un luogo che genti di tutte le fedi possono visitare in quanto patrimonio culturale di tutta l'umanità". Il presidente ha aggiunto che il ministro della Cultura e del Turismo condurrà d'ora in poi lavorai di restauro all'interno e all'esterno del complesso. (segue) (Tua)