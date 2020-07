Turchia: Erdogan, 350 mila persone alla preghiera per l'inaugurazione di Santa Sofia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è svolta la prima preghiera musulmana a Santa Sofia, riconvertita ufficialmente in moschea dopo 86 anni. Il programma di apertura è iniziato alle 10 turche (le 9:00 italiane), mentre la prima preghiera si è svolta poco dopo le 13 e ha visto il presidente Recep Tayyip Erdogan recitare una sura del Corano. Il sito sarà suddiviso in cinque diversi spazi di preghiera due riservati alle donne e tre agli uomini. Verranno predisposte le misure di controllo sanitario per contenere il coronavirus. In questo contesto all’interno del sito vi saranno 736 membri del personale sanitario e 101 ambulanze, un’eliambulanza e 17 cliniche mobili. (segue) (Tua)