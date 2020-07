Speciale difesa: ministero Difesa francese, aeronautica militare si chiamerà "forze dell'Aria e dello Spazio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa francese Florence Parly ha annunciato ufficialmente il cambio di denominazione dell'aeronautica militare, che diventa "forze dell'Aria e dello Spazio". Questo cambiamento deriva dalla necessità di considerare "il passaggio da una visione di uno spazio comune al servizio della scienza a uno spazio comune nel quale le potenze continuano a disputarsi la supremazia mondiale", ha detto Parly in un'intervista rilasciata al quotidiano locale "La Provence". Lo spazio è diventato un luogo dove avvengono "manovre non amichevoli", ha detto il ministro. "Disporremo presto di piccoli satelliti pattugliatori che ci permetteranno di individuare, caratterizzare ed attribuire ai loro autori questo tipo di manovre non amichevoli. "Non siamo in nessun modo impegnati in una corsa agli armamenti", ha poi aggiunto il ministro, spiegando che Parigi vuole un "utilizzo pacifico dello spazio". (Frp)