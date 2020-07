Speciale difesa: ministro Difesa tedesco, fino a mille volontari per nuova ferma da aprile 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'aprile del 2021, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) prevedono di reclutare fino a mille unità di personale per la nuova ferma volontaria, denominata “Il tuo anno per la Germania”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'iniziativa integra il servizio militare volontario in vigore in Germania dal 2011, quando venne abolita la coscrizione obbligatoria. L'attuale servizio volontario nella Bundeswehr dura dai 7 ai 23 mesi ed è principalmente destinato a reclutare militari in ferma prefissata e professionisti. “Il tuo anno per la Germania” prevede, invece, un corso di addestramento di sei mesi. Nei successivi sei anni, i volontari effettueranno altri sei mesi di servizio nella riserva presso la regione di provenienza. L'obiettivo è rafforzare la riserva per le crisi come la pandemia di coronavirus. I reclutati con “Il tuo anno per la Germania” verranno impiegati nella difesa interna, ossia le operazioni che la Bundeswehr effettua in territorio tedesco, come gli interventi in caso di calamità naturali. Un esempio è il contributo che le Forze armate tedesche stanno attualmente fornendo al contrasto alla pandemia di coronavirus in Germania. (Geb)