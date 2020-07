Speciale difesa: ministro serbo Vulin parteciperà a cerimonia chiusura Giochi internazionali militari a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa serbo, Aleksandar Vulin, ha accettato l'invito a recarsi in Russia per la cerimonia di chiusura dell’edizione di quest’anno dei Giochi internazionali militari cui hanno partecipato anche rappresentanti delle forze armate serbe. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. All'inizio della giornata, Vulin ha incontrato l'ambasciatore russo Aleksander Botsan-Kharchenko, confermando l’andamento positivo delle relazioni bilaterali e rilevando l'importanza di proseguire la cooperazione militare e tecnologica. "Il ministro Vulin ha accettato l'invito del ministro della Difesa della Federazione Russa, il generale Sergej Shoigu, a partecipare alla cerimonia di chiusura della sesta edizione dei Giochi militari internazionali nella Federazione Russa a cui tradizionalmente partecipano le forze armate serbe", ha riferito il ministero in una nota. La manifestazione internazionale si terrà dal 23 agosto al 5 settembre e includerà più di 30 diverse discipline. (Rum)