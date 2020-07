Speciale difesa: Libano, generale Del Col (Unifil) in videoconferenza con i 45 paesi contributori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’head of mission e force commander della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), il generale di divisione Stefano Del Col, ha presieduto una conferenza dei paesi contributori alla missione (Troops Contributing Countries - Tcc) in teleconferenza con gli ambasciatori dei 45 Paesi che contribuiscono alla missione e quelli dei cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (P5). Lo riferisce un comunicato stampa di Unifil. L’incontro, a causa dell’attuale situazione legata alla diffusione del Covid-19, si è svolto in videoconferenza, nel rispetto delle rigorose norme precauzionali sancite dai protocolli di Unifil e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e si è incentrato sull’attuale contesto geopolitico mediorientale e delle attività orientate a mantenere il Libano, con particolare riferimento al sud del Paese, avulso dalle instabili dinamiche regionali. (Com)