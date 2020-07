Speciale difesa: ministero Esteri Russia conferma preparativi in corso per riunione nel formato 2+2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro dei ministri degli Esteri e della Difesa di Russia e Francia nel formato 2+2 a Parigi è in fase di elaborazione. Lo ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. In precedenza, una fonte diplomatica aveva riferito all'agenzia di stampa "Ria Novosti" dei preparativi del formato 2+2 che potrebbe aver luogo ad agosto. "Si presume che, in ordine di priorità, si terrà a Parigi, ma la data non è stata ancora determinata", ha detto la Zakharova in un briefing. (Rum)