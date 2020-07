Speciale difesa: Di Maio a colloquio con Stoltenberg, focus su Mediterraneo orientale e Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sui principali temi di attualità all’attenzione dell’Alleanza atlantica. Lo riferisce la Farnesina tramite una nota. Con riguardo al Mediterraneo orientale, il titolare della Farnesina ha evidenziato la necessità di mantenere la coesione interna nell’Alleanza, facilitando il dialogo tra gli Stati rivieraschi per promuovere una de-escalation delle tensioni nell’area. Il ministro Di Maio ha inoltre sottolineato l’importanza della piena operatività della missione Nato Sea Guardian nel Mediterraneo,auspicando forme di collaborazione con la missione Eunavfor Med Irini. Riguardo alla missione di stabilizzazione Nato “Resolute Support” in Afghanistan, cui l’Italia contribuisce tramite attività di training delle forze di difesa e di sicurezza afghane e di supporto sanitario, il ministro Di Maio ha espresso il sostegno italiano a un dialogo intra-afgano costruttivo e inclusivo, mirato a una riconciliazione nazionale che assicuri finalmente pace e stabilità al paese. (Com)