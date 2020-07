© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito ad un retroscena de 'Il Sole24 ore' ed alle strumentalizzazioni politiche che ne sono conseguite si precisa che il ministro Gualtieri non ha mai pronunciato le parole attribuitegli dal titolo del quotidiano e che ovviamente per il bilancio dello Stato non esiste alcun problema di cassa". Lo precisano fonti del Mef. (Rin)