Kenya: portavoce del governo ammette ricovero per Covid-19

- Il portavoce del governo del Kenya, Cyrus Oguna, ha ammesso di aver avviato un trattamento contro il Covid-19 in una struttura specializzata. In un messaggio pubblicato su Twitter, l'ex colonnello dell'esercito ha precisato di aver sviluppato sintomi lievi una volta rientrato dalla capitale Nairobi, e che le persone con le quali è stato in contatto sono state avvertite. Lunedì Oguna aveva negato di essere ricoverato in ospedale per un trattamento anti Covid-19. "Abbiamo notato notizie sui social media che affermano che sono stato ricoverato in ospedale. Vorrei chiarire che sto bene e sono appena tornato da un incarico fuori città", aveva scritto in un altro tweet. Lo scorso 6 luglio, il presidente Uhuru Kenyatta ha annunciato una riapertura graduale del Paese nonostante il numero crescente di infezioni da coronavirus, prorogando tuttavia il coprifuoco notturno in vigore in alcune regioni dalle 21 alle 5 per altri 30 giorni. A livello nazionale si registrano ad oggi 15.601 casi di contagio da Covid-19: 2.248 in più rispetto a lunedì (13.353). (segue) (Res)