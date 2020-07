Kenya: portavoce del governo ammette ricovero per Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando in conferenza stampa, il 6 luglio Kenyatta aveva annunciato la revoca delle restrizioni di viaggio dentro e fuori le contee di Nairobi, Mombasa e Mandera, che sono alcune delle regioni con il maggiori numero di casi di coronavirus, tuttavia ha prorogato il coprifuoco nottorno in vigore dalle 21 alle 5 per altri 30 giorni. Annunciata anche la riapertura dei luoghi di culto, con un massimo di 100 partecipanti ammessi, e la ripresa dei voli locali a partire dal 15 luglio, mentre i voli internazionali riprenderanno dal 1 agosto. In caso di nuovo peggioramento della situazione epidemiologica, tuttavia, il presidente keniota ha annunciato nuovi blocchi. “Riaprendo Nairobi, Mombasa e Mandera siamo più a rischio di quando erano in vigore le restrizioni”, ha detto Kenyatta. “Dobbiamo quindi esercitare un cauto ottimismo ed evitare l'abbandono spericolato. Credo che, sebbene il percorso di recupero sia difficile e irregolare, sia percorribibile”, ha affermato Kenyatta. “Nei prossimi 21 giorni studieremo modelli di interazioni e diffusione della malattia. In caso di eventuali tendenze che segnalano un peggioramento della pandemia, non avremo altra scelta che tornare al blocco totale”, ha aggiunto. Il Kenya registra attualmente 7.886 casi di Covid-19, inclusi 160 decessi. (Res)