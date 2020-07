Tunisia: premier Conte, con l’ex presidente Essebsi c’era un’alchimia speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’era “un’alchimia speciale” con lo scomparso presidente tunisino, Beji Caid Essebsi, che trascende le “eccellenti relazioni” tra Italia e Tunisia. Lo ha scritto il presidente del Consiglio dell’Italia, Giuseppe Conte, in un articolo pubblicato sulla testata “Leaders” alla vigilia del primo anniversario della scomparsa del capo dello Stato tunisino, deceduto il 25 luglio del 2019 all’età di 92 anni. “Vorrei quindi commemorare Beji Caid Essebsi, ricordando qualcosa che è impossibile trovare negli archivi o nei libri di storia: questa speciale 'alchimia' che si è creata tra noi due durante i nostri incontri a Tunisi, a Palermo e di nuovo a Tunisi nel 2018 e nel 2019. Durante i nostri colloqui, sempre molto calorosi, si è sviluppata una comprensione immediata e profonda, trascendendo le eccellenti relazioni tra Italia e Tunisia”, ha scritto Conte. Nel primo incontro svolto all'inizio di novembre 2018 a Tunisi, Conte è rimasto “particolarmente colpito dalla profondità e chiarezza dei suoi pensieri e dalla sua lungimiranza”, ma anche “per il suo forte senso critico, in grado di identificare in poche parole efficaci le cause e le responsabilità relative ai complessi problemi che la Tunisia ha dovuto affrontare in quel momento”. Sulla Libia, Essebsi ha rimarcato più volte la necessità di “evitare la guerra civile in Libia": parole che secondo Conte si sono si sono rivelate “profetiche” e “lungimiranti”. “Conserverò un ricordo forte e indelebile di Beji Caid Essebsi, una persona eccezionale di grande umanità, che ha ricordato con piacere le sue origini sarde e il suo rapporto speciale con le persone, la storia e la cultura dell'Italia. Al di là della testimonianza personale, vorrei concludere riconoscendo all'amico Essebsi il merito di aver guidato la Tunisia in modo sicuro e solido durante il complesso passaggio della transizione democratica. La successione trasparente e ordinata avvenuta a Cartagine, con l'elezione del presidente Kais Saied, è un prezioso retaggio della sua leadership”, ha concluso Conte. (Tut)