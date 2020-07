Germania: “Die Zeit”, militari di estrema destra discutevano di guerra civile su Telegram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un canale di estrema destra sul servizio di messaggistica Telegram, militari delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) discutevano dei piani per una guerra civile in Germania e per “azioni contro i dissidenti”. Come rivela il settimanale “Die Zeit”, un riservista afferma in un messaggio: “I miei preparativi sono completi. Ho l'equipaggiamento da combattimento. Nel caso ... Di una guerra civile”. Il militare allegava quindi la foto di una pila di zaini, elmetti e un sacco a pelo con il camuffamento utilizzato dalla Bundeswehr. Un altro componente della chat, che sostiene di aver servito con la Legione straniera francese, scrive: “Qui si fa un bel botto, se solo si preme il grilletto”. L'uomo pubblica una fotografia che lo ritrae con una mitragliatrice. Un componente della chat si presenta come allievo sottufficiale della Bundeswehr e chiede: “Puoi portarmi nel gruppo di ricognizione degli antifascisti? Vorrei sapere chi sono i miei nemici (...) per poter agire contro questi terroristi”. Le citazioni provengono dal gruppo Telegram “Wir”, ossia “Noi” in tedesco, attivo almeno fino alla fine di giugno scorso, con un massimo di 240 membri, tra cui militari in servizio, riservisti e veterani della Bundeswehr. I componenti di “Wir” hanno condiviso contenuti in cui si definivano “liberi, sociali, nazionali”, motto dell'estrema destra tedesca. Nella chat sono state pubblicati messaggi antisemiti e incitanti sia alla sovversione sia alla violenza xenofoba. Per i membri di “Wir”, l'ordine costituito andrebbe rovesciato e il governo federale dovrebbe essere arrestato. (segue) (Geb)