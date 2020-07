Germania: “Die Zeit”, militari di estrema destra discutevano di guerra civile su Telegram (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rendere ancor più evidente la pericolosità dei messaggi scambiati su “Wir”, la presenza nella chat di una sostenitrice del Gruppo S, cellula di terroristi di estrema destra tedeschi arrestata a febbraio scorso. Formato da 12 componenti, il Gruppo S è accusato di aver pianificato attenti contro moschee in Germania e contro Robert Habeck e Anton Hofreiter, rispettivamente copresidente dei Verdi con Annalena Baerbock e capogruppo del partito al Bundestag con Katrin Goering-Eckardt. Secondo “Die Zeit”, la donna è molto vicina al Gruppo S e ha formato “Wir” affinché i suoi membri potessero “tornare a comunicare di più nella società”. Nel gruppo, la donna ha ammesso di aver “deliberatamente riunito diverse posizioni: patrioti, gilet gialli e nazionalsocialisti”. Come in altre chat dell'estrema tedesca, gli utenti di “Wir” scambiavano opinioni in preparazione del “giorno X”. Nel gergo della destra radicale, con tale termine si intende la data di attuazione del colpo di Stato che rovescerà l'ordinamento liberaldemocratico. (Geb)