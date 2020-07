Enti locali: Crimi, ripartito fondo da 3,5 miliardi, soldi veri per far respirare casse dei comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordate i 3,5 miliardi di euro che avevamo stanziato per gli enti locali con il decreto Rilancio? Il fondo è appena stato ripartito fra i comuni, le province e le città metropolitane che ne beneficeranno, e i singoli pagamenti sono in corso di emissione". Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi. "Spesso sentiamo parlare di 'stanziamenti', di fondi, risorse e cifre delle quali poi ci si dimentica. In realtà sono soldi veri, come quelli che abbiamo messo a disposizione dei nostri enti locali. Ne serviranno altri, lo sappiamo. Ma queste risorse oggi disponibili consentiranno di far respirare le casse dei comuni, in particolare quelli più colpiti, quelli in prima linea, che si sono ritrovati costretti a far fronte alla grave emergenza del proprio territorio tra mancate entrate e spese da sostenere", continua il leader pentastellato. "Abbiamo sempre lavorato nella consapevolezza di dover portare aiuto a tutti i cittadini, soprattutto alle istituzioni delle comunità locali, chiamate ad affrontare le conseguenze immediate della crisi. Siamo sempre al loro fianco - conclude -. Non ci siamo mai fermati e non ci fermeremo adesso". (Rin)