Sardegna: assessore Satta su Agris, stabilizzati gli ultimi borsisti, chiusa positivamente lunga vertenza

- Sono stati stabilizzati gli ultimi borsisti che prestavano servizio all'Agris, l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura. Si conclude così - si legge in una nota della Regione Sardegna - una vertenza lunga e tortuosa che finora aveva visto restare fuori dalla procedura di stabilizzazione 25 persone, i cui requisiti erano invece pienamente rispondenti alle prescrizioni di legge. Proprio per questo, l'esclusione risultava chiaramente illegittima, con la sicura esposizione dell'Amministrazione ad azioni giudiziarie. "È uno degli impegni mantenuti dall'assessorato e dalla Giunta Solinas", sottolinea l'assessore regionale del Personale, Valeria Satta. "Oggi finalmente possiamo annunciare la compiuta e positiva soluzione della vertenza che riconosce il diritto dell'ultimo gruppo di borsisti di Agris a essere finalmente stabilizzati. Un ringraziamento va al commissario dell'Agenzia, Raffaele Cherchi, per la preziosa collaborazione". (Com)