Tunisia: dirigente Ennahda, preferibile se il partito avesse presentato proprio candidato premier (2)

- Esprimendo la propria speranza della nomina di Abdelkefi, Ben Salem ha richiamato il presidente Kais Saied ad applicare i principi guida della Costituzione in merito alle negoziazioni con i partiti politici per selezionare la persona più competente per la guida dell'esecutivo senza limitarsi al mero testo della Costituzione. Ben Salem ha inoltre negato le accuse di Fakhfakh sull'insoddisfazione di Ennahda in merito al governo sin dalla sua formazione. "Fakhfakh non ha giocato il ruolo del caposquadra e non ha dato prova di responsabilità", ha affermato Ben Salem, denunciando il mancato intervento di Fakhfakh quando le divergenze tra le varie anime della coalizione di governo hanno raggiunto l'acme. Interpellato sulla capacità di Ennahda di continuare a governare con i propri partner di coalizione come la Corrente democratico e il Movimento del popolo, Mohamed Ben Salem l'ha definita possibile "con una dose di saggezza" da parte loro. Salem ha concluso che passare eventualmente all'opposizione non spaventa Ennahda. (Tut)