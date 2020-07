Grecia-Turchia: Aimi (FI), governo italiano metta in campo azione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di tensione tra Grecia e Turchia, che nei giorni scorsi sarebbe potuta sfociare in guerra aperta, non può lasciare indifferente il governo italiano. E' quanto affermato da Enrico Aimi, senatore di Forza Italia e capogruppo azzurro in commissione Affari esteri. "Ho già chiesto con una interrogazione che il ministro degli Esteri Di Maio convochi con urgenza l’ambasciatore turco per ottenere chiarimenti e delucidazioni", ha annunciato Aimi. "Abbiamo assistito - ha osservato - alla trasformazione in moschea della basilica di Santa Sofia da parte del governo di Erdogan, ed ora a questa prova di forza in acque territoriali elleniche a fini di attività di ricerca di idrocarburi. Semmai ce ne fosse bisogno, ricordiamo che la Turchia è nella Nato e che la stessa ha in corso una procedura di adesione all’Unione europea. Le tensioni nel Mediterraneo orientale vanno immediatamente sopite se non vogliamo rischiare una pericolosa escalation. L’Italia e l’Europa hanno il dovere di far sentire la propria voce e di mettere in campo azioni diplomatiche forti. Alla Grecia va la mia piena e totale solidarietà". (Com)