Speciale difesa: Algeria, ministero nega voci su coinvolgimento al fianco dell’Egitto nella crisi in Libia

- Il ministero della Difesa algerino ha negato le voci in merito ad un possibile coinvolgimento del Paese al fianco dell’Egitto nella crisi in corso in Libia. In una nota, il ministero ha negato le parole attribuite al capo di Stato maggiore dell’esercito, Said Chengriha, secondo cui “le Forze armate algerine prenderanno una posizione al fianco dell’Egitto nel caso di un’azione militare in Libia contro le forze sostenute dalla Turchia”. “Sui social network sono state propagate una serie di informazioni false e infondate che attribuiscono al capo di Stato maggiore dell’Esercito dichiarazioni in merito ai recenti sviluppi in Libia”, si legge nella nota. “Negando queste voci, il ministero precisa che queste informazioni false mirano a seminare il disordine e il caos e a riorientare l’opinione pubblica e minano la posizione immutabile che l’Algeria ha sempre assicurato allo Stato fraterno della Libia”, si legge nel comunicato stampa. (Ala)