Speciale difesa: Romania, adesione alla Nato importante sia per difesa nazionale che per sicurezza degli alleati

- Per la Romania è importante fare parte della Nato sia per la sua difesa che per offrire sicurezza ai suoi alleati e partner. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, nel suo discorso in occasione della cerimonia svolatasi al poligono militare di Cincu per l’istituzione del Comando del Corpo multinazionale sud-est della Nato. "L'esercitazione odierna e l’innazalmento della bandiera della Nato imostrano che per la Romania è importante che faccia parte della Nato per essere difesia, ma allo stesso tempo e con lo stesso valore è importante offrire sicurezza ai nostri alleati e partner", ha dichiarato Iohannis. "È stata un'esercitazione impressionante e la nota speciale da fare è che è stata una esercitazione di preavviso a breve termine. Impressionante come le forze sono riuscite a lavorare insieme. Si può vedere che dal comando all'esecuzione, le cose funzionano molto bene. Sono molto soddisfatto e ancora una volta congratulazioni a tutti", ha aggiunto il capo di Stato romeno che ha ricordato come l'unità di comando del Corpo multinazionale - sud est è stata proposta dalla Romania nel 2018 e l'idea è stata immediatamente approvata dagli alleati. (Rob)