Speciale difesa: Germania, ufficiale delle Forze armate indagato per “like” a messaggi di estrema destra

- L'estrema destra torna a manifestarsi nelle Forze armate della Germania (Bundeswehr). Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, un tenente colonnello, che su internet si era qualificato come “direttore del dipartimento Social media” del ministero della Difesa tedesco, è indagato dall'ufficio disciplinare del dicastero per aver espresso il proprio apprezzamento per messaggi di estrema destra diffusi sul web. In particolare, l'ufficiale ha commentato con dei “like” foto e contenuti pubblicati da un sostenitore del Movimento identitario, gruppo internazionale della destra radicale. Come riferisce il quotidiano “Fankfurter Allgemeine Zeitung”, per gli inquirenti tale attività dimostra che il tenente colonnello apprezzava i contenuti pubblicati dal sostenitore del Movimento identitario, già in servizio nei paracadutisti tedeschi e veterano dell'Afghanistan. I “like” possono, quindi essere interpretati come “una dichiarazione politica”. Il ministero della Difesa ha precisato che il tenente colonnello è “un funzionario senza compiti direttivi”. Il dicastero ha poi ricordato che il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), sta attuando una politica di “tolleranza zero assoluta” contro gli estremisti nella Bundeswehr, “soprattutto” quando si tratta di sostenitori della destra radicale. “Nessuna violazione verrà tollerata”. Sul tenente colonnello sono in corso indagini predisciplinari. L'ufficiale ha confessato la propria negligenza e ha dichiarato di non avere alcuna simpatia per l'estremismo di destra, descrivendosi come “un sincero democratico”. Il tenente colonnello ha poi dichiarato che “avrebbe dovuto pensarci meglio” prima di apprezzare i contenuti del sostenitore del Movimento identitario, che ha incontrato personalmente “in un'unica occasione per un caffè”. La sezione tedesca del Movimento identitario, che conterebbe circa 600 aderenti, è stata classificata l'11 luglio 2019 come gruppo di estrema destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni della Germania. (Geb)