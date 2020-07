Speciale difesa: Usa, Senato approva disegno di legge per impedire ritiro truppe dalla Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato una propria versione del bilancio della Difesa, che include disposizioni tese a impedire all’amministrazione presidenziale di decretare un ridimensionamento della presenza militare statunitense in Corea del Sud. La notizia è in primo piano sulla stampa sudcoreana. Il disegno di legge approvato dal Senato Usa proibisce l’impiego di fondi per ridimensionare il contingente Usa in Corea del Sud al di sotto delle sue attuali dimensioni – circa 28.500 uomini – a meno che il segretario della Difesa certifichi con 90 giorni di anticipo la sussistenza di due condizioni: la riduzione dell’interesse di sicurezza nazionale Usa nella Penisola, e la garanzia che il parziale ritiro Usa non danneggerà la sicurezza degli alleati degli Stati Uniti nella regione. Il provvedimento vincola anche ogni decisione in merito alla riduzione della presenza militare Usa a consultazioni con gli alleati regionali degli Usa, a cominciare da Corea del Sud e Giappone. (Nys)